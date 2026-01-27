Унаслідок атаки на Львівську область сьогодні, 27 січня, пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Атака на Львівську область 27 січня: що відомо

Перед атакою на Львівську область очільник ОВА попереджав про загрозу удару бойовими безпілотниками та закликав людей перебувати в укриттях.

Зараз дивляться

За словами Максима Козицького, ворог атакував об’єкт інфраструктури на території Львівської області.

Наразі на місці влучання працюють усі профільні служби. Проводиться огляд території та ліквідація наслідків атаки.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. Дані щодо масштабів пошкоджень уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 434-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.