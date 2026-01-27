В ночь на 27 января российские войска атаковали Николаевский район ударными беспилотниками.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Атака на Николаевский район 27 января: что известно

По информации ОВА, основной удар был нанесен по объектам энергетической инфраструктуры.

В Ольшанской общине Николаевского района в результате атаки и падения обломков сбитых БпЛА разрушен один частный жилой дом, еще два дома получили повреждения.

Ранение получила 59-летняя женщина. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение в Николаеве, ей оказывают всю необходимую помощь.

По словам начальника областной военной администрации Виталия Кима, в ночь на 27 января силами противовоздушной обороны над Николаевской областью было сбито или подавлено 10 ударных БпЛА типа Shahed 131/136 и беспилотников-имитаторов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 434-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

