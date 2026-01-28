В сети появилась информация, что в Киеве умерла пережившая Холокост Евгения Безфамильная — она ​​якобы замерзла насмерть в собственной квартире, в которой из-за ударов РФ исчезло отопление. Городские власти и полиция опровергли эту информацию.

В Киеве умерла женщина, пережившая Холокост

В Киевской городской государственной администрации заявили, что информация о том, что женщина якобы замерзла в собственной квартире, не соответствует действительности.

Как установила судебно-медицинская экспертиза, она умерла от сердечной недостаточности, вызванной хронической ишемической болезнью сердца.

Сейчас смотрят

В полиции Киева отметили, что описанная в СМИ история произошла около двух недель назад. Именно тогда правоохранителям поступило сообщение от местного жителя о том, что его подтапливает соседка сверху. При осмотре помещения в квартире и нашли мертвой 88-летнюю женщину.

Полиция также опровергла информацию СМИ, что помещение из-за прорыва трубы и отсутствия отопления превратилось в каток. Правоохранители отметили, что жилье умершей было сухим, за исключением участка на кухне из-за нарушения герметичной системы трубоотвода.

– Обращаемся к администраторам телеграмм-каналов с просьбой не спекулировать на теме тяжелой энергетической ситуации в стране и не создавать панические настроения у граждан, – добавили в полиции.

Напомним, что первым о смерти Бесфамильной от холода написало российское издание “Новая Газета Европа”. Впоследствии его цитировали израильские СМИ.

Журналисты сообщили, что 13 января соседка Бесфамильной обратилась в синагогу, куда женщина регулярно ходила, чтобы спросить, когда ее видели в последний раз. Накануне ночью в доме на Подоле, где она жила, прорвало трубы, и его начало затапливать.

В то же время, как писали СМИ, до сильных морозов соседка видела Бесфамильную на лестнице. Исходя из этого, журналисты и предположили, что причиной смерти стал холод, хотя указали, что это должна выяснить экспертиза.

Также сообщалось, что Безфамильная якобы еще ребенком спаслась от гибели в Бабьем Яру и оказалась в детдоме — именно там ей и дали фамилию Бесфамильная.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.