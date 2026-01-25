Сегодня, 25 января, в Киеве во время аварийно-восстановительных работ на энергетическом объекте погиб спасатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В Киеве погиб спасатель-верхолаз Александр Питайчук

По словам Игоря Клименко, во время выполнения аварийно-восстановительных работ на одном из энергетических объектов Киева погиб 31-летний спасатель-верхолаз Александр Питайчук.

Сейчас смотрят

Спасатель сорвался с высоты около 20 метров. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Министр подчеркнул, что спасатели ежедневно работают в самых опасных условиях — в разрушенных зданиях, под обстрелами, в огне, воде и на морозе, рискуя собственной жизнью ради спасения других.

— Спасательная служба всегда связана со смертельным риском. И сегодня этот риск унес жизнь нашего коллеги, — отметил министр внутренних дел Украины.

Игорь Клименко выразил искренние соболезнования семье и близким погибшего, подчеркнув, что государство никогда не забудет цену, которую спасатели платят за безопасность граждан.

Напоминаем, что утром в Киеве после массированной атаки РФ 24 января без теплоснабжения остаются 1 676 многоэтажных домов.

Как сообщил 25 января городской глава Виталий Кличко, накануне из-за повреждения критической инфраструктуры без отопления оказались почти 6 тыс. домов, большинство из которых уже дважды подключали или пытались подключить к теплу после предыдущих обстрелов 9 и 20 января.

С прошлого вечера коммунальные службы и энергетики восстановили подачу теплоносителя более чем в 1 600 домов.

Аварийно-восстановительные работы в столице продолжаются.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.