Сорвался почти с 20-метровой высоты: в Киеве погиб спасатель Александр Питайчук
Сегодня, 25 января, в Киеве во время аварийно-восстановительных работ на энергетическом объекте погиб спасатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
В Киеве погиб спасатель-верхолаз Александр Питайчук
По словам Игоря Клименко, во время выполнения аварийно-восстановительных работ на одном из энергетических объектов Киева погиб 31-летний спасатель-верхолаз Александр Питайчук.
Спасатель сорвался с высоты около 20 метров. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Министр подчеркнул, что спасатели ежедневно работают в самых опасных условиях — в разрушенных зданиях, под обстрелами, в огне, воде и на морозе, рискуя собственной жизнью ради спасения других.
— Спасательная служба всегда связана со смертельным риском. И сегодня этот риск унес жизнь нашего коллеги, — отметил министр внутренних дел Украины.
Игорь Клименко выразил искренние соболезнования семье и близким погибшего, подчеркнув, что государство никогда не забудет цену, которую спасатели платят за безопасность граждан.
Напоминаем, что утром в Киеве после массированной атаки РФ 24 января без теплоснабжения остаются 1 676 многоэтажных домов.
Как сообщил 25 января городской глава Виталий Кличко, накануне из-за повреждения критической инфраструктуры без отопления оказались почти 6 тыс. домов, большинство из которых уже дважды подключали или пытались подключить к теплу после предыдущих обстрелов 9 и 20 января.
С прошлого вечера коммунальные службы и энергетики восстановили подачу теплоносителя более чем в 1 600 домов.
Аварийно-восстановительные работы в столице продолжаются.