У мережі з’явилася інформація, що у Києві померла Євгенія Безфамільна, яка пережила Голокост – вона нібито замерзла на смерть у власній квартирі, у якій через удари РФ зникло опалення. Водночас міська влада та поліція спростували цю інформацію.

У Києві померла жінка, що пережила Голокост

У Київській міській державній адміністрації заявили, що інформація, що жінка нібито замерзла у власній квартирі, не відповідає дійсності. Як встановила судово-медична експертиза, вона померла від серцевої недостатності, яка була спричинена хронічною ішемічною хворобою серця.

У поліції Києва зауважили, що описана у ЗМІ історія відбулася близько двох тижнів тому. Саме тоді до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його підтоплює сусідка зверху. Під час огляду квартири 88-річну жінку і знайшли мертвою.

Зараз дивляться

Поліція також спростувала інформацію ЗМІ, що приміщення через прорив труби та відсутність опалення перетворилось на ковзанку. Правоохоронці зауважили, що помешкання померлої було сухим, за винятком ділянки на кухні через порушення герметичної системи трубовідводу.

– Звертаємось до адміністраторів телеграм-каналів з проханням не спекулювати на темі важкої енергетичної ситуації в країні та не створювати панічні настрої у громадян, — додали в поліції.

Нагадаємо, що першим про смерть Безфамільної від холоду написало російське видання Новая Газета Европа. Згодом його цитували ізраїльські медіа.

Журналісти повідомили, що 13 січня сусідка Безфамільної звернулася до синагоги, куди жінка регулярно ходила, аби спитати, коли її востаннє бачили. Напередодні вночі у будинку на Подолі, у якому вона жила, прорвало труби, і його почало затоплювати.

Водночас, як писали ЗМІ, до сильних морозоів сусідка ще бачила Безфамільну на сходах. Виходячи з цього журналісти і припустили, що причиною смерті став холод, хоча вказали, що це має з’ясувати експертиза.

Також повідомлялось, що Безфамільна буцімто ще дитиною врятувалася від розстрілу в Бабиному Яру й опинилася в дитбудинку — саме там їй дали прізвище Безфамільна.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.