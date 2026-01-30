30 января столичная полиция проверяет информацию о минировании ряда объектов в Киеве.

Минирование школ, госучреждений и предприятий в Киеве 30 января

Сообщение о минировании ряда госучреждений, учебных заведений, предприятий правоохранители получили в пятницу, 30 января.

Пользуясь случаем, в полиции Киева отметили, что такие сообщения часто являются очередной информационной атакой врага.

Однако, несмотря на это, каждый адрес тщательно отрабатывают наряды полиции.

К проверке привлечены взрывотехники и кинологи.

Правоохранители призывают сохранять спокойствие и порядок, а в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно звонить по номеру 102.

О результатах проверки обещают сообщить дополнительно.

Источник: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева

