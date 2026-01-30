Татьяна Забожко, выпускающий редактор
2 мин.
Массовое минирование в Киеве 30 января: на каких объектах продолжается проверка
30 января столичная полиция проверяет информацию о минировании ряда объектов в Киеве.
Минирование школ, госучреждений и предприятий в Киеве 30 января
Сообщение о минировании ряда госучреждений, учебных заведений, предприятий правоохранители получили в пятницу, 30 января.
Пользуясь случаем, в полиции Киева отметили, что такие сообщения часто являются очередной информационной атакой врага.
Сейчас смотрят
Однако, несмотря на это, каждый адрес тщательно отрабатывают наряды полиции.
К проверке привлечены взрывотехники и кинологи.
Правоохранители призывают сохранять спокойствие и порядок, а в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно звонить по номеру 102.
О результатах проверки обещают сообщить дополнительно.
Источник: Полиция Киева
Фото: Полиция Киева
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.