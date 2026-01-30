30 січня столична поліція перевіряє інформацію про мінування низки об’єктів у Києві.

Мінування шкіл, держустанов та підприємств у Києві 30 січня

Повідомлення про мінування низки держустанов, навчальних закладів, підприємств правоохоронці отримали в п’ятницю, 30 січня.

Принагідно в поліції Києва зауважили, що такі повідомлення часто є черговою інформаційною атакою ворога.

Зараз дивляться

Однак, попри це, кожну адресу ретельно відпрацьовують наряди поліції.

До перевірки залучені вибухотехніки та кінологи.

Правоохоронці закликають зберігати спокій та порядок, а в разі виявлення підозрілих предметів негайно телефонувати за номером 102.

Про результати перевірки обіцяють повідомити додатково.

Джерело: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.