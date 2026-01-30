Тетяна Забожко, випускова редакторка
Масове мінування в Києві 30 січня: на яких об’єктах триває перевірка
30 січня столична поліція перевіряє інформацію про мінування низки об’єктів у Києві.
Мінування шкіл, держустанов та підприємств у Києві 30 січня
Повідомлення про мінування низки держустанов, навчальних закладів, підприємств правоохоронці отримали в п’ятницю, 30 січня.
Принагідно в поліції Києва зауважили, що такі повідомлення часто є черговою інформаційною атакою ворога.
Однак, попри це, кожну адресу ретельно відпрацьовують наряди поліції.
До перевірки залучені вибухотехніки та кінологи.
Правоохоронці закликають зберігати спокій та порядок, а в разі виявлення підозрілих предметів негайно телефонувати за номером 102.
Про результати перевірки обіцяють повідомити додатково.
Джерело: Поліція Києва
Фото: Поліція Києва
