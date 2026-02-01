На Днепропетровщине в Павлоградском районе дрон целенаправленно атаковал раненых пассажиров, которые эвакуировались из автобуса.

Дроны атаковал пассажиров автобуса в Павлоградском районе

Операторы российских беспилотников типа Шахед сознательно направили дроны на автобус и мирных людей в Павлоградском районе Днепропетровской, сообщил советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей Флэш.

– Группа Шахедов на онлайн-управлении через радио модемы MESH пролетали вдоль дороги. Пилот первого Шахеда увидел автобус внизу и решил атаковать его. Шахед ударил рядом с автобусом, водитель под влиянием взрывной волны потерял управление и въехал в забор, травмированные люди стали покидать автобус, помогая друг другу. Тогда оператор второго Шахеда увидел людей и направил Шахед прямо в мирных людей, — написал он в Facebook.

Сергей Флэш отметил, что операторы с территории России 100% видели и распознавали цель как гражданскую, видели, что это не военные и приняли сознательное решение об атаке. Он добавил, что это очередной факт терроризма со стороны РФ.

Напомним, что ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщал, что на Днепропетровщине в результате обстрела автобуса, который перевозил людей после смены на предприятии, погибли по меньшей мере 12 человек.

Фото: Сергей Флеш

