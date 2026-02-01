В Днепропетровской области российские войска нанесли удар дроном рядом со служебным автобусом предприятия в Терновке, в результате чего погибли и пострадали более десятка шахтеров.

Обновлено в 18:40. Об этом сообщили ГСЧС Украины, Национальная полиция, компания ДТЭК, вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль, глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа и заместитель мэра Терновки Вадим Добровольский.

Атака дронами на автобус в Терновке 1 февраля: какие последствия

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, российский дрон атаковал служебный автобус одного из предприятий в Павлоградском районе.

В Национальной полиции рассказали, что сгорело транспортное средство, в котором находились люди.

Россия осуществила атаку на шахты ДТЭК в Днепропетровской области, заявили в компании. Там рассказали, что эпицентром атаки стал рабочий автобус, который перевозил шахтеров с предприятия после смены.

По предварительной информации Шмыгаля, по меньшей мере погибли 12 работников шахты, еще семь ранены. В то же время в ДТЭК утверждают, что на данный момент известно о 13 погибших и восьми пострадавших.

На месте атаки вспыхнул пожар, который спасателям уже удалось ликвидировать.

На местах вражеских ударов работают полицейские, спасатели и другие экстренные и профильные службы.

Следственно-оперативные группы полиции фиксируют последствия обстрела, собирают вещественные доказательства и документируют очередное военное преступление армии России против гражданского населения Украины.

Шахтоуправление Терновское: что известно

Шахтоуправление Терновское – это одно из крупнейших угледобывающих предприятий ДТЭК Энерго, в состав которого входят две шахты – Западно-Донбасская (работает двумя блоками) и Терновская.

Как говорится на сайте ДТЭК, здесь добыли по меньшей мере 130 млн тонн угля и подготовили к работе более 1,2 тыс. км горных выработок.

За добычу угля и подготовку новых выработок отвечают 11 основных участков, тогда как бесперебойное функционирование предприятия поддерживают еще 22 вспомогательных подразделения.

Уголь, добываемый на предприятии, обеспечивает потребности украинской тепловой генерации и поставляется на ТЭС для поддержания стабильного производства электроэнергии.

