На Дніпропетровщині у Павлоградському районі дрон ціленаправлено атакував поранених пасажирів, які евакуювались з автобусу.

Дрони атакував пасажирів автобусу у Павлоградському районі

Оператори російських безпілотників типу Шахед свідомо направили дрони на автобус та мирних людей у Павлоградському районі на Дніпропетровщині, повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій Флеш.

– Група Шахедів на онлайн-управлінні через радіо модеми МЕШ пролітали вздовж дороги. Пілот першого Шахеда побачив автобус внизу та вирішив його атакувати. Шахед вдарив поруч з автобусом, водій під впливом вибухової хвилі втратив керування і в’їхав в паркан, травмованi люди почали залишати автобус, допомагаючи один одному. В цей час оператор другого Шахеда побачив людей та направив Шахед прямо в мирних людей, – написав він у Facebook.

Він наголосив, що оператори з території Росії 100% бачили і розпізнавали ціль як цивільну, бачили що це не військовi і ухвалили свідоме рішення про атаку, додавши, що це черговий факт тероризму з боку РФ.

Нагадаємо, що раніше віцепремʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомляв, що на Дніпропетровщині внаслідок обстрілу автобуса, який перевозив людей після зміни на підприємстві, загинули уже щонайменше 12 осіб.

Фото: Сергій Флеш

