Російські оператори бачили, що ціль цивільна: Флеш про удар по автобусу з шахтарями
- Російські оператори свідомо направили Шахеди на автобус з шахтарями у Дніпропетровській області.
- Друга атака дронів сталася, коли поранені у результаті обстрілу люди покидали автобус.
- Як зазначив радник міністра оборони України Сергій Флеш, це є черговим актом тероризму з боку РФ.
На Дніпропетровщині у Павлоградському районі дрон ціленаправлено атакував поранених пасажирів, які евакуювались з автобусу.
Дрони атакував пасажирів автобусу у Павлоградському районі
Оператори російських безпілотників типу Шахед свідомо направили дрони на автобус та мирних людей у Павлоградському районі на Дніпропетровщині, повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій Флеш.
– Група Шахедів на онлайн-управлінні через радіо модеми МЕШ пролітали вздовж дороги. Пілот першого Шахеда побачив автобус внизу та вирішив його атакувати. Шахед вдарив поруч з автобусом, водій під впливом вибухової хвилі втратив керування і в’їхав в паркан, травмованi люди почали залишати автобус, допомагаючи один одному. В цей час оператор другого Шахеда побачив людей та направив Шахед прямо в мирних людей, – написав він у Facebook.
Він наголосив, що оператори з території Росії 100% бачили і розпізнавали ціль як цивільну, бачили що це не військовi і ухвалили свідоме рішення про атаку, додавши, що це черговий факт тероризму з боку РФ.
Нагадаємо, що раніше віцепремʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомляв, що на Дніпропетровщині внаслідок обстрілу автобуса, який перевозив людей після зміни на підприємстві, загинули уже щонайменше 12 осіб.
Фото: Сергій Флеш