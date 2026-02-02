Удар по автобусу с шахтерами в Терновке: в Днепропетровской области объявлен траур
2 февраля в Терновке Днепропетровской области и регионе в целом объявлен день траура по погибшим в результате российской атаки на автобус с шахтерами.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
День траура в Терновке Днепропетровской области: что известно
В областной власти выразили соболезнования семьям погибших.
— Склоняем головы в память о погибших в результате вражеской атаки на автобус с работниками предприятия, которую совершил агрессор накануне. Светлая память тем, чьи жизни оборвали российские нелюди. Искренние соболезнования тем, кто потерял родных, — отметил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
Напомним, что 1 февраля российские войска атаковали дроном служебный автобус предприятия в Терновке Днепропетровской области.
В результате удара погибли по меньшей мере 12 работников шахты, еще 16 человек получили ранения.
Сейчас семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.