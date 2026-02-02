2 февраля в Терновке Днепропетровской области и регионе в целом объявлен день траура по погибшим в результате российской атаки на автобус с шахтерами.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

День траура в Терновке Днепропетровской области: что известно

В областной власти выразили соболезнования семьям погибших.

— Склоняем головы в память о погибших в результате вражеской атаки на автобус с работниками предприятия, которую совершил агрессор накануне. Светлая память тем, чьи жизни оборвали российские нелюди. Искренние соболезнования тем, кто потерял родных, — отметил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Напомним, что 1 февраля российские войска атаковали дроном служебный автобус предприятия в Терновке Днепропетровской области.

В результате удара погибли по меньшей мере 12 работников шахты, еще 16 человек получили ранения.

Сейчас семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

