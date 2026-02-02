2 лютого в Тернівці Дніпропетровської області та регіоні загалом оголошено день жалоби за загиблими через російську атаку на автобус із шахтарями.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

День жалоби в Тернівці Дніпропетровської області: що відомо

В обласній владі висловили співчуття родинам загиблих.

— Схиляємо голови в пам’ять про загиблих через ворожу атаку на автобус із працівниками підприємства, яку скоїв агресор напередодні. Світла пам’ять тим, чиї життя обірвали російські нелюди. Найщиріші співчуття тим, хто втратив рідних, — зазначив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Нагадаємо, що 1 лютого російські війська атакували дроном службовий автобус підприємства в Тернівці Дніпропетровської області.

Унаслідок удару загинули щонайменше 12 працівників шахти, ще 16 людей дістали поранення.

Наразі семеро постраждалих перебувають у важкому стані.

