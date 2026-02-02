Умань частично осталась без теплоснабжения: что произошло в городе
Ночью 2 февраля в Умани Черкасской области из-за перепада напряжения аварийно отключилась котельная, которая обеспечивает теплоснабжение района железнодорожного вокзала и центральной части города.
Об этом сообщили в Уманском городском совете.
Частично нет теплоснабжения в Умани: что известно
По предоставленной информации, около 4 часов утра 2 февраля в результате перепада напряжения произошла аварийная остановка котельной.
Из-за этого временно прекратилось теплоснабжение в районе железнодорожного вокзала и центральной части Умани.
Сейчас специалисты проводят комплекс аварийно-восстановительных работ.
После завершения ремонта теплоснабжение обещают восстановить в полном объеме.
В коммунальных службах отмечают, что все необходимые меры для стабилизации ситуации задействованы, а восстановление теплоснабжения произойдет сразу после завершения ремонтных работ.