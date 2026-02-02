Умань частково залишилася без теплопостачання: що сталося в місті
Уночі 2 лютого в Умані Черкаської області через перепад напруги аварійно вимкнулася котельня, яка забезпечує теплопостачання району залізничного вокзалу та центральної частини міста.
Про це повідомили в Уманській міській раді.
Частково немає теплопостачання в Умані: що відомо
За наданою інформацією, близько четвертої години ранку 2 лютого внаслідок перепаду напруги сталася аварійна зупинка котельні в Умані.
Через це тимчасово припинилося теплопостачання в районі залізничного вокзалу та центральній частині Умані.
Наразі фахівці проводять комплекс аварійно-відновлювальних робіт.
Після завершення ремонту теплопостачання обіцяють відновити у повному обсязі.
У комунальних службах зазначають, що всі необхідні заходи для стабілізації ситуації задіяні, а відновлення теплопостачання відбудеться одразу після завершення ремонтних робіт.