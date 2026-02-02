Уночі 2 лютого в Умані Черкаської області через перепад напруги аварійно вимкнулася котельня, яка забезпечує теплопостачання району залізничного вокзалу та центральної частини міста.

Про це повідомили в Уманській міській раді.

Частково немає теплопостачання в Умані: що відомо

За наданою інформацією, близько четвертої години ранку 2 лютого внаслідок перепаду напруги сталася аварійна зупинка котельні в Умані.

Зараз дивляться

Через це тимчасово припинилося теплопостачання в районі залізничного вокзалу та центральній частині Умані.

Наразі фахівці проводять комплекс аварійно-відновлювальних робіт.

Після завершення ремонту теплопостачання обіцяють відновити у повному обсязі.

У комунальних службах зазначають, що всі необхідні заходи для стабілізації ситуації задіяні, а відновлення теплопостачання відбудеться одразу після завершення ремонтних робіт.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.