Киев возвращается к временным графикам отключения света — ДТЭК
- С полуночи столица возвращается к временным графикам, сообщает ДТЭК.
- Отмечается, что это стало возможно посредством стабилизации ситуации в энергосистеме.
- Посмотреть графики можно в чат-боте, на сайте компании или в приложении Киев Цифровой.
В Киеве возвращаются к временным графикам отключений света, сообщает ДТЭК.
Киев возвращается к графикам отключений электроэнергии
Как сообщает ДТЭК, энергетикам удалось стабилизировать ситуацию, поэтому столица возвращается к временным графикам отключений света.
– С полуночи столица возвращается к временным графикам. Работаем 24/7, чтобы электричества становилось больше. Свет держится! – говорится в сообщении.
Также ДТЭК отмечает, что посмотреть графики потребители могут в чат-боте, на сайте компании или в приложении Київ Цифровий.
Напомним, что 31 января в 10.42 произошла авария в энергосистеме, отключились линии между Румынией и Молдовой, а также в Украине. Это привело к каскадному выключению света по Украине и срабатыванию автоматических систем защиты на подстанциях.
31 января по команде Укрэнерго в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Из-за потери питания в столичном метро временно останавливали движение поездов и работу эскалаторов. В этот же день электроснабжение критической инфраструктуры Киева удалось возобновить.
В Харькове также по техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена временно останавливали.