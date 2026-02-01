В Киеве возвращаются к временным графикам отключений света, сообщает ДТЭК.

Киев возвращается к графикам отключений электроэнергии

Как сообщает ДТЭК, энергетикам удалось стабилизировать ситуацию, поэтому столица возвращается к временным графикам отключений света.

– С полуночи столица возвращается к временным графикам. Работаем 24/7, чтобы электричества становилось больше. Свет держится! – говорится в сообщении.

Также ДТЭК отмечает, что посмотреть графики потребители могут в чат-боте, на сайте компании или в приложении Київ Цифровий.

Напомним, что 31 января в 10.42 произошла авария в энергосистеме, отключились линии между Румынией и Молдовой, а также в Украине. Это привело к каскадному выключению света по Украине и срабатыванию автоматических систем защиты на подстанциях.

31 января по команде Укрэнерго в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Из-за потери питания в столичном метро временно останавливали движение поездов и работу эскалаторов. В этот же день электроснабжение критической инфраструктуры Киева удалось возобновить.

В Харькове также по техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена временно останавливали.

