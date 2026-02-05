Ночью вражеские дроны атаковали Киев – есть повреждения и разрушения в трех районах города.

Об этом сообщают в ГСЧС, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и мэр Виталий Кличко.

Атака на Киев ночью 5 февраля

Так, в 02:03 Тимур Ткаченко сообщил, что в небе над столицей фиксируются вражеские ударные дроны. Через 20 минут он сообщил, что в результате вражеской атаки в Оболонском районе горят автомобили на стоянке.

Сейчас смотрят

Впоследствии в ГСЧС уточнили, что пожар возник вблизи парковочной площадки: горели два автомобиля. Пожар потушили.

В Соломенском районе в результате падения обломков дронов выбило окна в двух жилых домах, повреждены фасады зданий и припаркованные во дворах автомобили.

Также обломки сбитого БПЛА упали возле торгового центра. По еще одному адресу повреждены фасады и выбиты окна в детском саду и жилом доме. Одну женщину медики госпитализировали, еще одной оказали помощь на месте.

В Шевченковском районе обломки упали на крышу четырехэтажного офисного здания. Там загорелась кровля.

В Дарницком районе зафиксировано падение обломков возле кафе, расположенного в жилом доме. Здания не повреждены.

В Оболонском районе в результате падения обломков БПЛА на стоянку загорелись автомобили.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1443-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

Фото : ГСЧС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.