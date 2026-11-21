За последние сутки произошло 157 боевых столкновений.

Противник нанес два ракетных и 53 авиационных удара, сбросил 165 управляемых авиабомб. Также он задействовал 4 582 дрона-камикадзе и 1 562 раза обстрелял населенные пункты и позиции наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 21 ноября 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 732-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.