Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 21 ноября 2026 года — ситуация на фронтеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
За последние сутки произошло 157 боевых столкновений.
Противник нанес два ракетных и 53 авиационных удара, сбросил 165 управляемых авиабомб. Также он задействовал 4 582 дрона-камикадзе и 1 562 раза обстрелял населенные пункты и позиции наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 21 ноября 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 732-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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