Вночі ворожі дрони атакували Київ – є пошкодження та руйнування у кількох районах міста.

Про це повідомляють у ДСНС, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та мер Віталій Кличко.

Атака на Київ вночі 5 лютого

Так, о 02:03 Тимур Ткаченко повідомив, що в небі над столицею фіксуються ворожі ударні дрони. За 20 хв він повідомив, що внаслідок ворожої атаки в Оболонському районі горять автівки на стоянці.

Згодом у ДСНС уточнили, що пожежа виникла поблизу паркувального майданчика: горіло два автомобілі. Пожежу загасили.

У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків дронів вибило вікна в двох житлових будинках, пошкоджені фасади будівель та припарковані в дворах автомобілі.

Також уламки збитого БпЛА впали біля торговельного центру. За ще однією адресою пошкоджені фасади та вибило вікна в дитячому садочку та житловому будинку. Одну жінку медики госпіталізували, ще одній надали допомогу на місці.

У Шевченківському районі уламки впали на дах чотириповерхової офісної будівлі. Там загорілася покрівля.

У Дарницькому районі зафіксоване падіння уламків біля кафе, що розташоване в житловому будинку. Будівлі не пошкоджені.

В Оболонському районі внаслідок падіння уламків БпЛА на стоянку загорілися автомобілі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1443-тю добу.

Джерело : ДСНС

Фото : ДСНС

