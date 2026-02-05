Марта Бондаренко, редактор ленты
Атака дрона на Сумы: повреждены многоэтажка и автомобили
Главное
- Около 02:30 дрон-камикадзе РФ атаковал Заречный район Сум.
- Удар пришелся по двору многоквартирного дома.
- Выбито более 50 окон, повреждены автомобили.
Сегодня около 02:30 российский ударный дрон типа Герань-2 ударил во двор многоквартирного дома в Заречном районе Сум.
Об этом сообщил и. о. городского головы Сум Артем Кобзарь.
Ночная атака на Сумы 5 февраля
В результате атаки дрона выбито более 50 окон в многоэтажке, также повреждены автомобили. Информация о масштабах разрушений уточняется.
По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте вражеского удара работают все соответствующие службы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
