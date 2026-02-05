Сегодня около 02:30 российский ударный дрон типа Герань-2 ударил во двор многоквартирного дома в Заречном районе Сум.

Об этом сообщил и. о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

Ночная атака на Сумы 5 февраля

В результате атаки дрона выбито более 50 окон в многоэтажке, также повреждены автомобили. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Сейчас смотрят

По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте вражеского удара работают все соответствующие службы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1443-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.