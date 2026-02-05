Сьогодні близько 02:30 російський ударний дрон типу Герань-2 вдарив у двір багатоквартирного будинку в Зарічному районі Сум.

Про це повідомив в. о. міського голови Сум Артем Кобзар.

Нічна атака на Суми 5 лютого

Унаслідок атаки дрона вибито понад 50 вікон у багатоповерхівці, також пошкоджено автомобілі. Інформація про масштаби руйнувань уточнюються.

За попередніми даними, постраждалих немає.

На місці ворожого удару працюють усі відповідні служби з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1443-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

