Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Атака дрона на Суми: пошкоджено багатоповерхівку та автівки
Головне
- Близько 02:30 дрон-камікадзе РФ атакував Зарічний район Сум.
- Удар припав по двору багатоквартирного будинку.
- Вибито понад 50 вікон, пошкоджено автомобілі.
Сьогодні близько 02:30 російський ударний дрон типу Герань-2 вдарив у двір багатоквартирного будинку в Зарічному районі Сум.
Про це повідомив в. о. міського голови Сум Артем Кобзар.
Нічна атака на Суми 5 лютого
Унаслідок атаки дрона вибито понад 50 вікон у багатоповерхівці, також пошкоджено автомобілі. Інформація про масштаби руйнувань уточнюються.
Зараз дивляться
За попередніми даними, постраждалих немає.
На місці ворожого удару працюють усі відповідні служби з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1443-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.