Ночью Россия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре Сумской области, есть разрушения.

Об этом сообщил Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины.

Атака на железнодорожную инфраструктуру в Сумской области

Так, в Шосткинском районе в результате вражеского обстрела ранения получила дежурная по станции, которая направлялась на работу. Медики оказали женщине помощь.

Также враг попал в вагон, который использовали в общине для обогрева жителей. К счастью, люди на момент атаки находились в укрытии. В то же время взрывами повреждены здания железной дороги и тепловоз. Несмотря на атаку, железнодорожники восстановили движение поездов.

Также россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре железной дороги в этом районе.

Кроме того, оккупанты с помощью дронов нанесли удар по железнодорожной станции в Ахтырском районе. Там повреждены технические помещения и пути. Над восстановлением работают специалисты.

— Это очередной акт терроризма против украинской логистики. Враг пытается остановить движение поездов, украинская железная дорога усиливает протоколы безопасности и продолжает движение, — подчеркнул Алексей Кулеба.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1443-и сутки.

Фото: Алексей Кулеба

