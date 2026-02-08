В ночь на 8 февраля российские войска атаковали Херсон из реактивных систем залпового огня, в результате чего пострадали мирные жители.

Утром враг снова открыл огонь по городу, увеличив количество раненых.

О последствиях обстрела сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Сейчас смотрят

Атака на Херсон 8 февраля: что известно

После 23:00 7 февраля российские войска несколько раз атаковали Херсон из РСЗО по жилым кварталам Центрального и Корабельного районов города.

По состоянию на утро было известно о восьми пострадавших — это женщины в возрасте от 44 до 86 лет.

Части пострадавших медики оказали помощь на месте. У людей зафиксированы контузии, взрывные травмы и закрытые черепно-мозговые повреждения.

Трое раненых госпитализированы. В частности, 68-летняя женщина получила ожоги рук, ног и дыхательных путей, еще одна пострадавшая — 86-летняя женщина — получила контузию и осколочные ранения.

Утром российские войска снова обстреляли город, в результате чего еще один человек получил ранения.

Информация о состоянии пострадавших и возможных разрушениях уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1446-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.