В Черновцах военные территориального центра комплектования остановили автомобиль для проверки документов. Один из пассажиров отказался их предоставить и нанес ранение сотруднику ТЦК.

Об этом сообщает в Facebook областной Центр комплектования и соцподдержки.

В Черновцах мужчина ранил военного ТЦК

Инцидент произошел 7 февраля, когда военнослужащие группы оповещения вместе с полицией остановили автомобиль для проверки военно-учетных документов.

Один из пассажиров на заднем сиденье “отказался предоставить документы и выполнить законное требование проследовать в ТЦК для уточнения учетных данных”.

— Во время общения мужчина демонстрировал признаки острого эмоционального возбуждения, вел себя агрессивно, нанес военнослужащему ранение острым предметом и, пытаясь продолжить противоправные действия, совершил попытку побега, — заявили в ТЦК.

С целью пресечения правонарушения и предотвращения дальнейшего вреда раненый военнослужащий применил принадлежащее ему на законных основаниях травматическое оружие.

Мужчина, нанесший ранение сотруднику ТЦК, пытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.

— Военнослужащий, применивший оружие, ранее проходил службу в боевом подразделении и был переведен в РТЦК и СП в связи с полученным ранением во время боевых действий, — отметили в Центре.

Назначено служебное расследование.

Напомним, в Салтовском районе Харькова во время проверки документов мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК и ранил их. Злоумышленника задержали на месте.

