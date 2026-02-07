В Черновцах мужчина ранил сотрудника ТЦК, тот открыл огонь
В Черновцах военные территориального центра комплектования остановили автомобиль для проверки документов. Один из пассажиров отказался их предоставить и нанес ранение сотруднику ТЦК.
Об этом сообщает в Facebook областной Центр комплектования и соцподдержки.
Инцидент произошел 7 февраля, когда военнослужащие группы оповещения вместе с полицией остановили автомобиль для проверки военно-учетных документов.
Один из пассажиров на заднем сиденье “отказался предоставить документы и выполнить законное требование проследовать в ТЦК для уточнения учетных данных”.
— Во время общения мужчина демонстрировал признаки острого эмоционального возбуждения, вел себя агрессивно, нанес военнослужащему ранение острым предметом и, пытаясь продолжить противоправные действия, совершил попытку побега, — заявили в ТЦК.
С целью пресечения правонарушения и предотвращения дальнейшего вреда раненый военнослужащий применил принадлежащее ему на законных основаниях травматическое оружие.
Мужчина, нанесший ранение сотруднику ТЦК, пытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.
— Военнослужащий, применивший оружие, ранее проходил службу в боевом подразделении и был переведен в РТЦК и СП в связи с полученным ранением во время боевых действий, — отметили в Центре.
Назначено служебное расследование.
Напомним, в Салтовском районе Харькова во время проверки документов мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК и ранил их. Злоумышленника задержали на месте.