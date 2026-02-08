Атака на Херсон: ворог вдарив із РСЗВ, спалахнули пожежі, є поранені та руйнування
У ніч проти 8 лютого російські війська атакували Херсон із реактивних систем залпового вогню, унаслідок чого постраждали мирні жителі.
Зранку ворог знову відкрив вогонь по місту, збільшивши кількість поранених.
Про наслідки обстрілу повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.
Атака на Херсон 8 лютого: що відомо
Після 23:00 7 лютого російські війська декілька разів атакували Херсон із РСЗВ по житлових кварталах Центрального та Корабельного районів міста.
Станом на ранок було відомо про вісьмох постраждалих — це жінки віком від 44 до 86 років.
Частині потерпілих медики надали допомогу на місці. У людей зафіксовано контузії, вибухові травми та закриті черепно-мозкові ушкодження.
Трьох поранених госпіталізували. Зокрема, 68-річна жінка дістала опіки рук, ніг і дихальних шляхів, ще одна постраждала — 86-річна жінка — зазнала контузії та уламкових поранень.
Вранці російські війська знову обстріляли місто, внаслідок чого ще одна людина отримала поранення.
Інформація щодо стану постраждалих та можливих руйнувань уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1446-ту добу.
