У ніч проти 8 лютого російські війська атакували Херсон із реактивних систем залпового вогню, унаслідок чого постраждали мирні жителі.

Зранку ворог знову відкрив вогонь по місту, збільшивши кількість поранених.

Про наслідки обстрілу повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Атака на Херсон 8 лютого: що відомо

Після 23:00 7 лютого російські війська декілька разів атакували Херсон із РСЗВ по житлових кварталах Центрального та Корабельного районів міста.

Станом на ранок було відомо про вісьмох постраждалих — це жінки віком від 44 до 86 років.

Частині потерпілих медики надали допомогу на місці. У людей зафіксовано контузії, вибухові травми та закриті черепно-мозкові ушкодження.

Трьох поранених госпіталізували. Зокрема, 68-річна жінка дістала опіки рук, ніг і дихальних шляхів, ще одна постраждала — 86-річна жінка — зазнала контузії та уламкових поранень.

Вранці російські війська знову обстріляли місто, внаслідок чого ще одна людина отримала поранення.

Інформація щодо стану постраждалих та можливих руйнувань уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1446-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

