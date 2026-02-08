Сегодня в 05:00 утра российские войска атаковали Краматорск двумя авиационными бомбами ФАБ-250 — один из спальных районов. К сожалению, есть погибший и раненые.

Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации.

Атака на Краматорск

По его информации, в результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения. Взрывами повреждены по меньшей мере семь многоэтажек.

По данным Донецкой областной прокуратуры, сегодня на рассвете россияне бросили на Краматорск авиабомбу ФАБ-250. Бомба упала рядом с многоквартирным жилым домом.

В результате атаки погибла 77-летняя пенсионерка, осколочные ранения, минно-взрывные травмы, контузии и резаные раны получили трое мужчин 40, 46 и 48 лет. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

На месте попадания повреждены 11 многоквартирных домов, детский садик и автомобили. На местах попаданий работают следственно-оперативная группа, парамедики, взрывотехники, патрульная полиция и спасатели ГСЧС.

В Нацполиции Украины заявили, что оккупанты сбросили на Краматорск две бомбы КАБ-250.

Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Повторный удар по Краматорску

В 10:10 ФАБ-250 попал в асфальтовое покрытие в центральной части города. Взрывами повреждены три многоэтажки и почта. Информация о пострадавших не поступала.

На месте нового удара работают все соответствующие службы. Привлечены коммунальные аварийные бригады. Пострадавшим выдают строительные материалы для быстрого ремонта.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1446-е сутки.

