Атака РФ на Краматорск: россияне на рассвете сбросили ФАБ-250, есть погибшая и раненые
- Атака произошла около 05:00 в спальном районе Краматорска.
- Россияне применили авиабомбу ФАБ-250.
- Погибла 77-летняя женщина, трое мужчин ранены, повреждены по меньшей мере 11 многоквартирных домов и автомобили.
Сегодня в 05:00 утра российские войска атаковали Краматорск двумя авиационными бомбами ФАБ-250 — один из спальных районов. К сожалению, есть погибший и раненые.
Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации.
Атака на Краматорск
По его информации, в результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения. Взрывами повреждены по меньшей мере семь многоэтажек.
По данным Донецкой областной прокуратуры, сегодня на рассвете россияне бросили на Краматорск авиабомбу ФАБ-250. Бомба упала рядом с многоквартирным жилым домом.
В результате атаки погибла 77-летняя пенсионерка, осколочные ранения, минно-взрывные травмы, контузии и резаные раны получили трое мужчин 40, 46 и 48 лет. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
На месте попадания повреждены 11 многоквартирных домов, детский садик и автомобили. На местах попаданий работают следственно-оперативная группа, парамедики, взрывотехники, патрульная полиция и спасатели ГСЧС.
В Нацполиции Украины заявили, что оккупанты сбросили на Краматорск две бомбы КАБ-250.
Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Повторный удар по Краматорску
В 10:10 ФАБ-250 попал в асфальтовое покрытие в центральной части города. Взрывами повреждены три многоэтажки и почта. Информация о пострадавших не поступала.
На месте нового удара работают все соответствующие службы. Привлечены коммунальные аварийные бригады. Пострадавшим выдают строительные материалы для быстрого ремонта.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1446-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Донецька облпрокуратура, Нацполіція