Российские войска обстреляли Краматорск Донецкой области, в результате чего пострадал человек.

Краматорский городской совет рассказал о последствиях ударов в субботу, 29 ноября.

Обстрел Краматорска 29 ноября – какие последствия

По информации городского совета, в 16:43 российские войска нанесли два удара по гражданской инфраструктуре Краматорска.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадала женщина 1989 года рождения. Отмечается, что она в среднем состоянии и будет находиться на амбулаторном лечении.

В настоящее время устанавливаются последствия российского обстрела Краматорска. На месте работают все соответствующие службы.

В ночь на 29 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применив ударные беспилотники, а также ракеты воздушного и наземного базирования, сообщили Воздушные силы ВСУ.

В частности, Россия массировано атаковала Киев дронами и ракетами. По данным Национальной полиции, в результате обстрела столицы погибли два человека, среди которых — 42-летний мужчина. Известно о 37 пострадавших, в частности 10-летнем ребенке.

