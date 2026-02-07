7 февраля во время ликвидации последствий удара по складу компании Рошен в Яготине Киевской области погиб спасатель Михаил Проценко.

Его коллега Сергей Хоботня находится в больнице с тяжелыми травмами.

Погиб спасатель Михаил Проценко

30-летний пожарный-спасатель 22 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области главный мастер-сержант Михаил Проценко с ночи работал на уничтоженном россиянами объекте.

Его жизнь оборвалась из-за внезапного обвала конструкций.

— Сегодня из-за российских ударов Украина потеряла еще одного профессионального спасателя. Того, кто бесстрашно бросился в огонь ради спасения других… Выражаю искренние соболезнования семье, близким и коллегам погибшего. Это невосполнимая потеря для большой семьи МВД и всей страны, — отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Соболезнования в связи с гибелью коллеги выразил и глава ГСЧС Украины Андрей Даник.

Михаил Проценко, подчеркивает Андрей Даник, был человеком чести и преданности делу спасения.

— Спасатели ГСЧС ежедневно работают в чрезвычайно опасных условиях, рискуя собственной жизнью ради спасения других. Эта война безжалостно уносит лучших — тех, кто без оружия в руках, но с огромной отвагой встает на защиту жизни людей.

Это невосполнимая потеря для всей нашей службы и страны. Мы никогда не забудем подвиг наших героев. Светлая память погибшему спасателю! — подчеркнул глава ГСЧС Украины.

У Михаила осталась жена и двое маленьких сыновей.

Во время ликвидации последствий удара по складам компании Рошен в Яготине пострадал также командир отделения 22 Государственной пожарно-спасательной части Сергей Хоботня.

49-летний мастер-сержант получил тяжелые травмы и сейчас находится под наблюдением медиков.

Еще один спасатель, имя которого не сообщалось, по словам руководителя Киевской областной военной администрации Николая Калашника, получил ссадины лица. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. Госпитализация ему не понадобилась.

Напомним, что 7 февраля из-за ночной атаки вспыхнул масштабный пожар на логистическом складе компании Рошен в Яготине Киевской области.

На борьбу с огнем, охватившим 40 тыс. кв. м, бросили более 100 спасателей и 22 единицы техники.

Всего 7 февраля силы ГСЧС привлекались к работам на семи сложных локациях, куда попал враг.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 446-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

