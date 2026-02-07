7 лютого під час ліквідації наслідків удару по складу компанії Рошен у Яготині Київської області загинув рятувальник Михайло Проценко.

Його колега Сергій Хоботня перебуває в лікарні з важкими травмами.

Загинув рятувальник Михайло Проценко

30-річний пожежник-рятувальник 22 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області головний майстер-сержант Михайло Проценко від ночі працював на знищеному росіянами об’єкті.

Зараз дивляться

Його життя обірвалося через раптовий обвал конструкцій.

— Сьогодні через російські удари Україна втратила ще одного професійного рятувальника. Того, хто безстрашно кинувся у вогонь заради порятунку інших… Висловлюю найщиріші співчуття родині, близьким та колегам загиблого. Це непоправна втрата для великої родини МВС та всієї країни, — зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Співчуття через загибель колеги висловив і голова ДСНС України Андрій Даник.

Михайло Проценко, наголошує Андрій Даник, був людиною честі й відданості справі порятунку.

— Рятувальники ДСНС щодня працюють у надзвичайно небезпечних умовах, ризикуючи власним життям заради порятунку інших. Ця війна безжально забирає найкращих — тих, хто без зброї в руках, але з величезною відвагою стає на захист життя людей.

Це непоправна втрата для всієї нашої служби та країни. Ми ніколи не забудемо подвиг наших героїв. Світла пам’ять полеглому рятувальнику! — наголосив очільник ДСНС України.

У Михайла залишилася дружина та двоє маленьких синів.

Під час ліквідації наслідків удару по складах компанії Рошен у Яготині постраждав також командир відділення 22 Державної пожежно-рятувальної частини Сергій Хоботня.

49-річний майстер-сержант дістав важкі травми та перебуває нині під наглядом медиків.

Ще один рятувальник, ім’я якого не повідомляли, за словами керівника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, дістав садна обличчя. Наразі він перебуває в задовільному стані. Госпіталізація йому не знадобилася.

Нагадаємо, що 7 лютого через нічну атаку спалахнула масштабна пожежа на логістичному складі компанії Рошен у Яготині Київської області.

На боротьбу з вогнем, що охопив 40 тис. кв. м, кинули понад 100 рятувальників та 22 одиниці техніки.

Усього 7 лютого сили ДСНС залучалися до робіт на семи складних локаціях, куди поцілив ворог.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 446-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.