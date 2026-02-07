В ночь на 7 февраля Россия осуществила очередной массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

Под атакой оказались общины в разных регионах, объекты критической инфраструктуры, в частности энергетики, а также гражданские здания.

В результате обстрелов зафиксированы раненые и значительные разрушения.

Сейчас смотрят

Подробнее о последствиях массового обстрела Украины 7 февраля — в подборке Фактов ICTV.

Чем Россия атаковала Украину 7 февраля

По данным Воздушных сил ВСУ, радиотехнические войска зафиксировали 447 средств воздушного нападения.

Речь идет о гиперзвуковых ракетах Циркон, крылатых ракетах Х-101 и Калибр, а также большом количестве ударных БПЛА, среди которых преобладали дроны типа Shahed.

Запуски ракет осуществлялись из акваторий Черного и Каспийского морей, а также из временно оккупированного Крыма.

Беспилотники запускали с территории России и ТОТ Донецкой области, атакуя Украину волнами в течение нескольких часов.

Основными направлениями удара стали западные и центральные области, в частности Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская и Винницкая.

По состоянию на 10:30 украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 406 воздушных целей, подавляющее большинство из которых составляли вражеские дроны.

В то же время зафиксировано попадание ракет и беспилотников на десятках локаций, а также падение обломков в разных регионах.

Удар по энергетике: что известно

Во время ночной атаки Россия сосредоточила один из главных ударов на энергетической инфраструктуре Украины.

О значительных повреждениях сообщили в Укрэнерго, отметив, что из-за последствий обстрелов диспетчеру пришлось обратиться за аварийной помощью к Польше.

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что под ударом оказались ключевые элементы энергосистемы — подстанции и магистральные воздушные линии электропередачи напряжением 750 и 330 кВ, которые обеспечивают баланс и передачу электроэнергии между регионами.

Кроме того, российские войска нанесли удары по объектам генерации, в частности Бурштынской и Добротворской теплоэлектростанциям.

Из-за угрозы стабильности энергосистемы персонал атомных электростанций был вынужден оперативно разгрузить блоки.

По состоянию на утро по всей стране введено несколько очередей аварийных отключений электроэнергии, а в отдельных восточных и северных регионах действуют специальные графики.

По словам Шмыгаля, атака со стороны РФ продолжается, однако энергетики готовы начать восстановительные работы сразу после разрешения ситуации с безопасностью.

В ДТЭК подчеркнули, что нынешний удар стал уже десятым массированным обстрелом теплоэлектростанций компании с октября 2025 года.

Атака на Винницкую область 7 февраля: что известно

Во время массированной воздушной атаки утром 7 февраля прогремели взрывы в Виннице и области.

Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников и скоростной воздушной цели в направлении региона.

Впоследствии стало известно, что в результате удара поврежден админкорпус аграрного колледжа в Ладыжине.

Там разрушена стена одного из учебных корпусов, выбиты двери и более 150 окон, повреждена система теплоснабжения.

Кроме того, повреждения получили еще пять зданий, в частности общежития.

По официальной информации, пострадавших нет.

Атака на Ивано-Франковскую область 7 февраля: что известно

В течение ночи 7 февраля неоднократно раздавались взрывы в Бурштыне Ивано-Франковской области.

В областной военной администрации подтвердили, что взрывы стали следствием атаки на энергетический объект.

Позже министр энергетики уточнил, что речь идет о Бурштынской ТЭС.

В области одновременно применены до 4,5 очередей графиков почасовых отключений электроэнергии.

Также зафиксированы повреждения домохозяйств в Галицкой и Рогатинской общинах.

Информации о пострадавших не поступало.

Атака на Днепропетровскую область 7 февраля: что известно

В ночь на 7 февраля российские войска атаковали Днепр и область ударными беспилотниками.

В самом Днепре зафиксированы повреждения на территории коммунального предприятия — разрушенные здания, троллейбусы и другой автотранспорт.

Кроме того, под ударами оказались Петропавловская, Межевская и Раевская общины Синельниковского района, а также город Синельниково.

В результате атаки пострадала 68-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

Повреждены частные дома, здание пожарного подразделения, автомобили и газопровод.

Также Никопольский район враг обстрелял из артиллерии — под огнем оказались Червоногригоровская и Марганецкая общины.

Атака на Ровенскую область 7 февраля: что известно

Взрывы в Ровно и области прогремели утром 7 февраля во время воздушной атаки РФ.

В областной военной администрации сообщили о повреждении жилых домов и объектов критической инфраструктуры.

Также зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом в Ровно. На месте работают экстренные службы.

В целом в результате атаки два человека получили ранения.

В области зафиксированы отключения электроэнергии и возможные перебои с водоснабжением, в то же время другие службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Атака на Львовскую область 7 февраля: что известно

С ночи до утра 7 февраля враг осуществил массированную ракетно-дроновую атаку на Львовскую область.

Под ударами оказались объекты критической энергетической инфраструктуры.

В селе Старый Добротвор в результате попадания вражеского беспилотника загорелся жилой дом.

Там же враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры, из-за чего около 6 тыс. жителей Добротвора остались без воды и тепла

В целом во Львовской области без электроэнергии более 600 тысяч абонентов.

Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Атака на Киевскую область 7 февраля: что известно

В Яготине Бориспольского района Киевской области в результате ночной атаки БПЛА возник масштабный пожар на территории логистического склада корпорации Roshen.

Огонь охватил около 40 тыс. квадратных метров.

Пожар удалось локализовать, угрозы дальнейшего распространения огня нет, однако ликвидация последствий продолжается.

В Броварском районе также повреждены пять частных домов и четыре автомобиля.

По официальной информации, жертв и пострадавших нет.

В области введены экстренные отключения электроэнергии, объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание.

Атака на Хмельницкую область 7 февраля: что известно

Этой ночью враг осуществил ракетно-дроновую атаку на Хмельницкую область.

В результате удара поврежден жилой дом, травмирован мужчина 1971 года рождения — он получил травму ноги и был госпитализирован, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Также установлено повреждение около 30 окон в здании сельскохозяйственного производственного кооператива, без травмированных.

Атака на Черкасскую область 7 февраля: что известно

В ночь на 7 февраля во время воздушной тревоги силы ПВО на территории Черкасской области сбили или подавили одну крылатую ракету и семь вражеских БПЛА.

В результате атаки зафиксировано повреждение здания одного из аграрных кооперативов — выбито около 30 окон.

По предварительным данным, травмированных нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1445-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.