Российские войска атаковали Славянск Донецкой области КАБами.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Атака на Славянск 10 февраля: что известно

По словам главы области, в результате атаки на Славянск сегодня, 10 февраля, погибли 11-летняя девочка и ее мать.

Еще семь человек получили ранения, среди них — 7-летний ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Сейчас на местах попаданий работают спасатели, медики, правоохранители и другие профильные службы.

Точное количество поврежденных объектов и окончательные последствия атаки уточняются.

Филашкин подчеркнул, что российские войска продолжают ежедневные удары по мирным городам Донецкой области, нанося ущерб гражданской инфраструктуре и жилым кварталам.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1448-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Донецкая ОГА

