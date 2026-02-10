РФ атаковала Славянск КАБами: погибла мать с дочерью, еще один ребенок среди раненых
Российские войска атаковали Славянск Донецкой области КАБами.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Атака на Славянск 10 февраля: что известно
По словам главы области, в результате атаки на Славянск сегодня, 10 февраля, погибли 11-летняя девочка и ее мать.
Еще семь человек получили ранения, среди них — 7-летний ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Сейчас на местах попаданий работают спасатели, медики, правоохранители и другие профильные службы.
Точное количество поврежденных объектов и окончательные последствия атаки уточняются.
Филашкин подчеркнул, что российские войска продолжают ежедневные удары по мирным городам Донецкой области, нанося ущерб гражданской инфраструктуре и жилым кварталам.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1448-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Донецкая ОГА