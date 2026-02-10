В ночь на 10 февраля (с 18:00 9 февраля) Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину, применив ударные беспилотники различных типов.

Под ударом оказались северные, южные и восточные регионы страны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Сейчас смотрят

Ночная атака на Украину 10 февраля: что известно

По данным военных, противник применил 125 ударных БпЛА, в частности типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

Запуски осуществлялись с территории РФ — из районов Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, Шаталово и Миллерово.

Около 80 дронов были типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 10 января противовоздушной обороной сбито или подавлено 110 вражеских БпЛА. В то же время зафиксировано попадание 13 ударных дронов в шести локациях, а также падение обломков еще в двух.

В частности, ночью враг атаковал Одесскую область, поразив объект энергетической инфраструктуры на юге региона.

В результате удара возник пожар, который оперативно ликвидируют спасатели. Также повреждения получило административное здание.

Из-за обстрела частично обесточены населенные пункты в трех общинах области. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов.

Также в ночь на 10 февраля российские войска атаковали Вольнянск Запорожской области ударными беспилотниками.

В результате атаки повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки.

Ранения получили две женщины, мужчина и мальчик в возрасте до двух лет.

По данным Воздушных сил, атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1448-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.