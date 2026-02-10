Ночная атака на Украину 10 февраля: сколько из 125 дронов обезвредила ПВО
В ночь на 10 февраля (с 18:00 9 февраля) Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину, применив ударные беспилотники различных типов.
Под ударом оказались северные, южные и восточные регионы страны.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 10 февраля: что известно
По данным военных, противник применил 125 ударных БпЛА, в частности типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.
Запуски осуществлялись с территории РФ — из районов Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, Шаталово и Миллерово.
Около 80 дронов были типа Shahed.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 10 января противовоздушной обороной сбито или подавлено 110 вражеских БпЛА. В то же время зафиксировано попадание 13 ударных дронов в шести локациях, а также падение обломков еще в двух.
В частности, ночью враг атаковал Одесскую область, поразив объект энергетической инфраструктуры на юге региона.
В результате удара возник пожар, который оперативно ликвидируют спасатели. Также повреждения получило административное здание.
Из-за обстрела частично обесточены населенные пункты в трех общинах области. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов.
Также в ночь на 10 февраля российские войска атаковали Вольнянск Запорожской области ударными беспилотниками.
В результате атаки повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки.
Ранения получили две женщины, мужчина и мальчик в возрасте до двух лет.
По данным Воздушных сил, атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1448-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.