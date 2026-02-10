Російські війська атакували Слов’янськ Донецької області КАБами. Ворог скинув на місто сім авіабомб.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Атака на Слов’янськ 10 лютого: що відомо

За словами очільника області, внаслідок атаки на Слов’янськ сьогодні, 10 лютого, загинули 11-річна дівчинка та її мати.

Зараз дивляться

Ще 16 людей дістали поранення, серед них — 7-річна дівчинка, чоловік 1980 року народження у тяжкому стані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Наразі на місцях влучань працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші профільні служби.

За попередніми даними, внаслідок масованого удару по Слов’янську пошкоджено 14 приватних будинків, дві багатоповерхівки, адміністративну будівлю, склади та ангари, інфраструктурний об’єкт, крамницю, СТО, заправку і 28 автомобілів.

1 лютого російські війська завдали авіаударів по Слов’янську Донецької області трьома авіабомбами, внаслідок чого є загибла та поранена, пошкоджено житлові багатоповерхові будинки, автомобілі, відділення Нової пошти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1448-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Донецька ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.