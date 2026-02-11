Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночные новые массированные атаки России по гражданским объектам и мирным жителям в разных регионах страны.

По его словам, накануне в Харькове российский беспилотник попал в частный дом. В результате удара погибли трое маленьких детей и их отец. Мать детей, которая беременна, получила ожоги и была госпитализирована.

Также с утра российский дрон атаковал городскую больницу в Запорожье. Ночью на Сумщине из-за ударов беспилотниками ранены шесть человек, среди которых есть дети, один человек погиб.

Под утро был нанесен удар по железнодорожному депо в Конотопе – поврежден пожарный поезд.

Обстрелы подверглись также Днепропетровская, Запорожская и Полтавская области. В общей сложности с вечера по территории Украины выпущено 129 ударных дронов, значительную часть из которых составляли «шахеды».

Президент подчеркнул, что подобные атаки подрывают любые дипломатические усилия по завершению войны.

– Каждый такой российский удар подрывает доверие ко всему, что делается в дипломатии для завершения этой войны, и снова и снова доказывает, что именно жесткое давление на Россию и четкие гарантии безопасности для Украины – это реальный ключ к окончанию убийств. Пока давление на агрессора недостаточно и пока безопасность для нас, для Украины, не гарантирована, все остальное не работает, – добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия не демонстрирует намерений останавливаться, и готовятся воевать и дальше.

Президент в очередной раз призвал международных партнеров помочь Украине с системами ПВО.

