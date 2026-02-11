Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічні нові масовані атаки Росії по цивільних об’єктах та мирних жителях у різних регіонах країни.

Зеленський про нічну атаку РФ

За його словами, напередодні в Харкові російський безпілотник влучив у приватний будинок. Унаслідок удару загинули троє маленьких дітей та їхній батько. Мати дітей, яка вагітна, отримала опіки та була госпіталізована.

– Напередодні в Харкові росіяни вдарили дроном по приватному будинку. Вбили трьох маленьких дітей. Загинув і їхній батько. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Маму госпіталізували – жінка вагітна, отримала опіки, – написав президент у своєму телеграм-каналі.

Також зранку російський дрон атакував міську лікарню в Запоріжжі. Вночі на Сумщині через удари безпілотниками поранено шістьох людей, серед яких є діти, одна людина загинула.

Під ранок було завдано удару по залізничному депо в Конотопі – пошкоджено пожежний поїзд.

Обстрілів зазнали також Дніпропетровська, Запорізька та Полтавська області. Загалом із вечора по території України випущено 129 ударних дронів, значну частину з яких становили Шахеди.

Президент наголосив, що подібні атаки підривають будь-які дипломатичні зусилля щодо завершення війни.

– Кожен такий російський удар підриває довіру до всього того, що робиться в дипломатії для завершення цієї війни, та знову і знову доводить, що саме жорсткий тиск на Росію та чіткі гарантії безпеки для України – це реальний ключ до закінчення вбивств. Поки тиск на агресора недостатній і поки безпека для нас, для України, не гарантована, все інше не працює, – додав Зеленський.

Він підкреслив, що Росія не демонструє намірів зупинятися, і готуються воювати й надалі.

Президент вчергове закликав міжнародних партнерів допомогти Україні з системами ППО.

