Россияне атаковали Днепр: среди раненых младенец и 4-летняя девочка
Ночью 12 февраля враг атаковал Днепр ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
Атака на Днепр 12 февраля: что известно
Перед тем как в Днепре прогремели первые взрывы, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении города.
По словам главы ОВА, в результате атаки на Днепр в одном из районов города зафиксировано повреждение частных домов и автомобилей.
Также произошел пожар, который ликвидируют пожарные.
В результате атаки на Днепр 12 февраля ранения получили четверо детей, среди них младенец и 4-летняя девочка. Детям оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
В настоящее время окончательные последствия дроновой атаки на Днепр 12 февраля выясняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1450-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОГА