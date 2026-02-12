Ночью 12 февраля враг атаковал Днепр ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

Атака на Днепр 12 февраля: что известно

Перед тем как в Днепре прогремели первые взрывы, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении города.

По словам главы ОВА, в результате атаки на Днепр в одном из районов города зафиксировано повреждение частных домов и автомобилей.

Также произошел пожар, который ликвидируют пожарные.

В результате атаки на Днепр 12 февраля ранения получили четверо детей, среди них младенец и 4-летняя девочка. Детям оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время окончательные последствия дроновой атаки на Днепр 12 февраля выясняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1450-е сутки.

Фото: Днепропетровская ОГА

