Вночі 12 лютого ворог атакував Дніпро ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на Дніпро 12 лютого: що відомо

Перед тим як у Дніпрі пролунали перші вибухи, Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку міста.

Зараз дивляться

За словами очільника ОВА, внаслідок атаки на Дніпро в одному з районів міста зафіксовано пошкодження приватних будинків і автомобілів.

Також сталася пожежа, яку ліквідовують вогнеборці.

Через атаку на Дніпро 12 лютого поранення дістали четверо дітей, серед них немовля та 4-річна дівчинка. Дітям надають усю необхідну медичну допомогу.

Наразі остаточні наслідки дронової атаки на Дніпро 12 лютого з’ясовуються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1450-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.