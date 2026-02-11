Мощные взрывы в Одессе прогремели в ночь на четверг, 12 февраля. РФ в очередной раз атаковала город ударными беспилотниками, поврежден объект инфраструктуры.

Взрывы в Одессе сегодня, 12 февраля: что известно

Прежде чем прогремела серия взрывов в Одессе, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении группы вражеских ударных дронов с Черного моря в направлении Одесской области.

Впоследствии БпЛА уже зафиксировали над городом, они двигались к центру Одессы. Местные власти предупредили о работе противовоздушной обороны.

Как сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, ночью 12 февраля Одесса снова оказалась под ударом врага.

В одном из районов поврежден объект инфраструктуры, а также бизнес-центр.

Предварительно есть один пострадавший, сейчас медики оказывают ему помощь.

На местах работают все оперативные службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1450-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

