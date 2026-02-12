В ночь на 12 февраля российские войска осуществили атаку на Киев. В результате удара повреждены жилые застройки в трех районах города.

О последствиях атаки сообщили мэр Киева Виталий Кличко, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и полиция Киева.

Атака на Киев 12 февраля: что известно

Во время ночной атаки на Киев 12 февраля российские войска нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры, применив баллистическое вооружение и беспилотники.

Сначала сообщалось о попадании в частный жилой дом в Дарницком районе, а также в нежилую застройку в Голосеевском и Деснянском районах.

Городской глава Виталий Кличко информировал о вызовах медиков в Дарницкий и Деснянский районы.

По уточненным данным по состоянию на 08:10, в результате атаки зафиксировано три локации с повреждениями в Днепровском и Дарницком районах. Информация о повреждении частного дома в Дарницком районе не подтвердилась.

В Днепровском районе обломками поврежден фасад девятиэтажного жилого дома и припаркованные во дворе автомобили.

По другому адресу остатки воздушной цели упали во двор жилого дома — без разрушений. Пожара не возникло.

В Дарницком районе частично поврежден фасад 16-этажного жилого дома и выбиты стекла окон.

ГСЧС также сообщала, что в одной из квартир на верхнем этаже взрывотехники изъяли реактивный двигатель беспилотника.

По обновленной информации, в результате атаки пострадали два человека.

У 45-летнего мужчины — взрывная травма головы и конечностей, у 20-летней девушки — резаная рана кисти. Раненых госпитализированы.

Ситуация с теплоснабжением в Киеве после атаки РФ 12 февраля

Отдельно городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что после массированной атаки врага еще почти 2 600 столичных домов оказались без теплоснабжения.

Речь идет о многоэтажках как на левом, так и на правом берегах города, в частности в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах.

Коммунальные службы уже работают над восстановлением теплоснабжения в эти дома.

В то же время Кличко напомнил, что более 1 100 многоэтажек в Деснянском и Дарницком районах остаются без тепла еще после предыдущих обстрелов.

Из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ подать теплоноситель в эти дома пока невозможно.

Отключение света в Киеве 12 февраля: что известно

Из-за массированной российской атаки на Киев 12 февраля 107 тыс. семей временно остались без электроснабжения.

Как сообщили в ДТЭК, больше всего пострадал Деснянский район, где часть жилых домов обесточена.

Сразу после ударов энергетики зажили объекты критической инфраструктуры.

Сейчас в Деснянском районе действуют экстренные отключения света. Для других жителей Киева применяются временные графики электроснабжения.

Энергетики работают над восстановлением питания и стабилизацией работы сетей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1450-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

