Во время взрывов в Одессе сегодня ночью погиб человек, еще двое, в частности 19-летняя девушка, пострадали.

Обновлено в 08:00. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Взрывы в Одессе 9 февраля: какие последствия

Воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 00:08 9 февраля.

Тогда, по информации Воздушных сил, из акватории Черного моря к берегам Одесской области приближались российские ударные дроны.

На данный момент известно, что во время взрывов в Одессе сегодня, 9 февраля, один из беспилотников попал в крышу 24-этажного дома, вспыхнул пожар. Повреждена газовая труба.

В целом в жилых домах Приморского района, уточняет глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, пострадала 21 квартира.

Взрывной волной выбито 39 окон непосредственно в квартирах и 18 — в местах общего пользования.

Огнем уничтожены два автомобиля, еще шесть повреждены осколками.

Пострадало также здание фитнес-клуба.

Погиб 35-летний мужчина. Медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти жизнь человека не удалось.

Еще два человека пострадали. Среди них — 19-летняя девушка. Им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, 8 февраля около 17:30 и около 21:00 в Киеве прогремели взрывы.

Россияне нанесли по городу удары баллистическими ракетами. Информация о попаданиях и пострадавших не поступала.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1447-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

