Потужні вибухи в Одесі пролунали в ніч на четвер, 12 лютого. РФ вчергове атакувала місто ударними безпілотниками, пошкоджено обʼєкт інфраструктури.

Вибухи в Одесі сьогодні, 12 лютого: що відомо

Перш ніж пролунала серія вибухів в Одесі, Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух групи ворожих ударних дронів з Чорного моря в напрямку Одещини.

Згодом БпЛА вже зафіксували над містом, вони рухалися до центру Одеси. Місцева влада попередила про роботу протиповітряної оборони.

Як повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, вночі 12 лютого Одеса знову опинилась під ударом ворога.

В одному з районів пошкоджено обʼєкт інфраструктури, а також бізнес-центр.

Попередньо є один постраждалий, наразі медики надають йому допомогу.

На місцях працюють усі оперативні служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1450-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

