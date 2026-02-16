Российские войска обстреляли больницу в Херсоне: ранены работницы
- Российские войска в течение суток неоднократно обстреливали территорию больницы в Днепровском районе Херсона, повредив здание поликлиники и прачечную.
- В результате вражеской атаки две работницы медицинского учреждения получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
В Херсоне российские войска продолжают обстреливать медицинские учреждения. С ночи оккупанты периодически атакуют территорию одной из больниц в Днепровском районе.
Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.
Обстрел больницы в Херсоне
По его словам, ночью российские войска нанесли удары реактивными системами залпового огня по прачечной медицинского учреждения.
По данным Херсонской ГВА, днем под вражеский обстрел попало здание поликлиники.
В результате российского обстрела поврежден фасад, выбиты окна и разрушены кабинеты, а также система отопления и водоснабжения, уточнили в областной военной администрации.
По информации Херсонской ГВА, известно о двух пострадавших работницах больницы – женщинах в возрасте 49 и 63 лет.
Отмечается, что у обеих диагностированы контузии, минно-взрывные травмы, осколочные ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Кроме этого, утром 16 февраля российские оккупанты атаковали с беспилотника Днепровский район Херсона. Под удар дрона попал 67-летний мужчина, который получил взрывную травму и осколочные ранения ног.
Фото: Херсонская ГВА