В Херсоне российские войска продолжают обстреливать медицинские учреждения. С ночи оккупанты периодически атакуют территорию одной из больниц в Днепровском районе.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

Обстрел больницы в Херсоне

По его словам, ночью российские войска нанесли удары реактивными системами залпового огня по прачечной медицинского учреждения.

По данным Херсонской ГВА, днем под вражеский обстрел попало здание поликлиники.

В результате российского обстрела поврежден фасад, выбиты окна и разрушены кабинеты, а также система отопления и водоснабжения, уточнили в областной военной администрации.

По информации Херсонской ГВА, известно о двух пострадавших работницах больницы – женщинах в возрасте 49 и 63 лет.

Отмечается, что у обеих диагностированы контузии, минно-взрывные травмы, осколочные ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Кроме этого, утром 16 февраля российские оккупанты атаковали с беспилотника Днепровский район Херсона. Под удар дрона попал 67-летний мужчина, который получил взрывную травму и осколочные ранения ног.

Фото: Херсонская ГВА

