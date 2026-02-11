Россияне ударили по коммунальному предприятию в Херсоне: повреждено 12 троллейбусов
- Около 7:00 россияне обстреляли Днепровский район Херсона.
- Под удар попало коммунальное предприятие горсовета.
- Повреждены 12 единиц транспорта, пострадавших нет.
Российские войска нанесли удар по Днепровскому району Херсона, в результате чего повреждена территория одного из коммунальных предприятий города.
Атака на предприятии в Херсоне 11 февраля: что известно
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, обнародовав фотографии с последствиями обстрелов.
– Около 7:00 российские террористы обстреляли Днепровский район, – говорится в сообщении.
По словам главы МВА, под огонь снова попало коммунальное предприятие Херсонского городского совета.
В результате атаки повреждены 12 единиц транспорта, в том числе троллейбусы.
В то же время, отмечается, что среди работников и местных жителей пострадавших нет.
Напомним, 2 февраля российские войска дважды в сутки атаковали угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области.
В результате очередной атаки на угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области зафиксированы повреждения административных зданий.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1449-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.