Российские войска нанесли удар по Днепровскому району Херсона, в результате чего повреждена территория одного из коммунальных предприятий города.

Атака на предприятии в Херсоне 11 февраля: что известно

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, обнародовав фотографии с последствиями обстрелов.

– Около 7:00 российские террористы обстреляли Днепровский район, – говорится в сообщении.

По словам главы МВА, под огонь снова попало коммунальное предприятие Херсонского городского совета.

Сейчас смотрят

В результате атаки повреждены 12 единиц транспорта, в том числе троллейбусы.

В то же время, отмечается, что среди работников и местных жителей пострадавших нет.

Напомним, 2 февраля российские войска дважды в сутки атаковали угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области.

В результате очередной атаки на угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области зафиксированы повреждения административных зданий.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1449-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.