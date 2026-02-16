Російські війська обстріляли лікарню в Херсоні: поранені працівниці
- Російські війська протягом доби неодноразово обстрілювали територію лікарні у Дніпровському районі Херсона, пошкодивши будівлю поліклініки та пральню.
- Внаслідок ворожої атаки двоє працівниць медичного закладу дістали мінно-вибухові травми та уламкові поранення.
У Херсоні російські війська продовжують обстрілювати медичні заклади. З ночі окупанти періодично атакують територію однієї з лікарень у Дніпровському районі.
Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
Обстріл лікарні у Херсоні
За його словами, вночі російські війська завдали ударів реактивними системами залпового вогню по пральні медичного закладу.
За даними Херсонської МВА, вдень під ворожий обстріл потрапила будівля поліклініки.
Внаслідок російського обстрілу пошкоджено фасад, вибито вікна та зруйновано кабінети,, а також систему опалення та водопостачання, уточнили в обласній військовій адміністрації.
За інформацією Херсонської МВА, відомо про двох постраждалих працівниць лікарні – жінок віком 49 і 63 років.
Зазначається, що в обох діагностували контузії, мінно-вибухові травми, уламкові поранення. Медики надають потерпілим всю необхідну допомогу.
Крім цього, вранці 16 лютого російські окупанти атакували з безпілотника Дніпровський район Херсона. Під удар дрона потрапив 67-річний чоловік, який дістав вибухову травму та уламкові поранення ніг.
Фото: Херсонська МВА