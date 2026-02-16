- Российские спецслужбы активизировали вербовку украинцев через фейковые звонки и сообщения.
- Граждан заставляют сотрудничать под видом стражей порядка и угроз уголовной ответственностью.
- СБУ предупреждает о рисках поджогов, диверсий и терактов и призывает осторожничать с неизвестными контактами.
Служба безопасности Украины зафиксировала активизацию российских спецслужб, пытающихся вербовать украинцев из-за операций “под чужим флагом”.
СБУ предупреждает об активизации российских спецслужб
По данным ведомства, враг выдает себя за сотрудников украинских правоохранительных органов и под разными предлогами заставляет граждан готовить поджоги, теракты и диверсии.
– Представители РФ могут сразу контактировать с гражданами Украины по телефону и выдавать себя за работников правоохранительных органов. В других случаях они используют разные легенды и подходы, – отметили в СБУ.
В частности, во время таких операций рашисты:
- звонят и представляются сотрудниками СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполиции и других органов;
- используют сайты знакомств для получения персональных данных;
- шантажируют уголовной ответственностью;
- требуют деньги якобы за закрытие уголовных производств;
- склоняют к поджогам админзданий, автомобилей Сил обороны и других незаконных действий.
– Враг сначала рассылает украинцам в мессенджеры фейковые повестки якобы от СБУ. Потом по телефону предлагает помощь в закрытии производства — за выполнение поставленных задач, – сообщили в спецслужбе.
Российские кураторы также создают фейковые аккаунты в сервисах онлайн-знакомств.
Мужчин заставляют сотрудничать после контакта с подставной девушкой, которая якобы связана с вражескими спецслужбами.
– Во избежание ответственности завербованных граждан заставляют следить за людьми, переносить пакеты, покупать химические элементы для взрывных устройств, поджигать авто Сил обороны или административные здания и готовить диверсии, – пояснили в СБУ.
Служба безопасности призвала граждан соблюдать информационную гигиену и осторожно относиться к контактам с неизвестными.