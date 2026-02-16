Контрразведка СБУ разоблачила и задержала в Одессе агентку ФСБ, которая передавала врагу данные для корректировки ракетно-дроновых ударов по энергетической инфраструктуре города.

СБУ задержала агента ФСБ

По материалам дела, основной задачей фигурантки было установление и передача координат трансформаторных подстанций в жилых районах, а также объектов высокого напряжения, обеспечивающих электроснабжение областного центра.

Задержанной оказалась 48-летняя безработная одесситка. По данным следствия, ее завербовали в телеграм-канале с предложениями легкого заработка.

– За обещание скорых подработок агентка объезжала город на общественном транспорте, фиксируя на смартфон территорию энергообъектов, – говорится в сообщении.

Кроме того, она обходила территории электроподстанций, чтобы выяснить их техническое состояние и наличие повреждений после обстрелов.

Собранные данные агент передавала куратору от ФСБ через мессенджер. Вместе с фотографиями и пометками на гугл-картах она информировала о ходе восстановительных работ на объектах.

Сотрудники СБУ задержали женщину по месту жительства по возвращении из очередной разведки — в момент, когда она готовила отчет для российского куратора.

Во время обысков правоохранители изъяли два мобильных телефона, которые использовались для сбора разведданных и связи с ФСБ.

Следователи сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Операция была проведена сотрудниками СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Источник : СБУ

