В Одессе задержали агентку ФСБ, которая наводила удары по подстанциям
- В Одессе задержана женщина, подозреваемая в корректировке ударов по энергообъектам.
- По данным следствия, она передавала координаты подстанций и отчеты о восстановлении.
- Подозреваемой инкриминируют госпредательство, ей грозит пожизненное заключение.
Контрразведка СБУ разоблачила и задержала в Одессе агентку ФСБ, которая передавала врагу данные для корректировки ракетно-дроновых ударов по энергетической инфраструктуре города.
СБУ задержала агента ФСБ
По материалам дела, основной задачей фигурантки было установление и передача координат трансформаторных подстанций в жилых районах, а также объектов высокого напряжения, обеспечивающих электроснабжение областного центра.
Задержанной оказалась 48-летняя безработная одесситка. По данным следствия, ее завербовали в телеграм-канале с предложениями легкого заработка.
– За обещание скорых подработок агентка объезжала город на общественном транспорте, фиксируя на смартфон территорию энергообъектов, – говорится в сообщении.
Кроме того, она обходила территории электроподстанций, чтобы выяснить их техническое состояние и наличие повреждений после обстрелов.
Собранные данные агент передавала куратору от ФСБ через мессенджер. Вместе с фотографиями и пометками на гугл-картах она информировала о ходе восстановительных работ на объектах.
Сотрудники СБУ задержали женщину по месту жительства по возвращении из очередной разведки — в момент, когда она готовила отчет для российского куратора.
Во время обысков правоохранители изъяли два мобильных телефона, которые использовались для сбора разведданных и связи с ФСБ.
Следователи сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Операция была проведена сотрудниками СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.