Служба безпеки України зафіксувала активізацію російських спецслужб, які намагаються вербувати українців через операції “під чужим прапором”.

СБУ попереджає про активізацію російських спецслужб

За даними відомства, ворог видає себе за співробітників українських правоохоронних органів і під різними приводами змушує громадян готувати підпали, теракти та диверсії.

– Представники РФ можуть одразу контактувати з громадянами України телефоном і видавати себе за працівників правоохоронних органів. В інших випадках вони використовують різні легенди та підходи, – зазначили у СБУ.

Зокрема, під час таких операцій рашисти:

телефонують і представляються співробітниками СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполіції та інших органів;

використовують сайти знайомств для отримання персональних даних;

шантажують кримінальною відповідальністю;

вимагають гроші нібито за закриття кримінальних проваджень;

схиляють до підпалів адмінбудівель, автівок Сил оборони та інших незаконних дій.

– Ворог спершу розсилає українцям у месенджери фейкові повістки нібито від СБУ. Потім телефоном пропонує допомогу у закритті провадження — за виконання поставлених завдань, – повідомили в спецслужбі.

Російські куратори також створюють фейкові акаунти у сервісах онлайн-знайомств.

Чоловіків змушують співпрацювати після контакту з підставною дівчиною, яку нібито пов’язано з ворожими спецслужбами.

– Щоб уникнути відповідальності, завербованих громадян змушують стежити за людьми, переносити пакунки, купувати хімічні елементи для вибухових пристроїв, підпалювати авто Сил оборони або адміністративні будівлі та готувати диверсії, – пояснили в СБУ.

Служба безпеки закликала громадян дотримуватись інформаційної гігієни та обережно ставитися до контактів із невідомими.

