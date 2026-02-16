В Киеве 4-летний мальчик отравился наркотиками: его мать будут судить
- Мальчик проглотил таблетку с наркотическим веществом, оставшись без присмотра.
- Состояние ребенка резко ухудшилось: появились признаки оглушения и непроизвольные движения.
- Ребенка срочно госпитализировали в больницу.
В Киеве 4-летний мальчик попал в больницу с острой интоксикацией наркотиками.
Об этом сообщила полиция Киева.
Отравление ребенка наркотиками
Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева.
По данным правоохранителей, прибывших по вызову в квартиру, мать мальчика, 22-летняя киевлянка, является наркозависимой и ее неоднократно привлекали к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Женщина систематически игнорировала замечания органов опеки и попечительства.
Утром мать оставила сына без присмотра в одной из комнат квартиры, а сама вместе со знакомым употребляла наркотики в другой комнате.
Оставшись один, мальчик нашел на полу таблетку с содержанием наркотического вещества и проглотил ее. Впоследствии состояние ребенка резко ухудшилось: появились признаки оглушения и непроизвольные движения. Мальчика срочно госпитализировали.
За ребенком присматривают органы опеки. В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает.
Следователи сообщили 22-летней женщине о подозрении по ст. 166 УК Украины (злостное неисполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия). Матери грозит до пяти лет лишения свободы.
