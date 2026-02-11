Во Львовской области в Яворовском районе умер двухлетний мальчик во время оказания ему медицинской помощи. В отношении родителей ребенка и работников социальной службы возбуждены уголовные дела.

Об этом сообщила Полиция Львовской области.

Смерть двухлетнего мальчика во Львовской области

По предварительным данным правоохранителей, ребенок умер от переохлаждения.

Как отмечается, 9 февраля в полицию поступило сообщение от медиков одной из больниц, расположенной в Яворовском районе, о двухлетнем мальчике, который умер во время оказания ему медицинской помощи.

Сотрудники отделения полиции №1 Яворовского районного отдела полиции узнали, что ребенка в больницу доставил отец – это 43-летний житель Львовской области.

По данным полиции, врачи диагностировали у мальчика общее переохлаждение и другие заболевания. Его госпитализировали в реанимационное отделение, но он умер.

Правоохранители узнали, что мальчик воспитывался в многодетной семье, которая состояла на учете в социальной службе, вместе с четырьмя другими детьми в возрасте от четырех до 10 лет.

В полиции рассказали, что отец и мать мальчика не работали, а в то же время не обеспечивали надлежащих условий для проживания и воспитания детей. Мужчину и женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Отцу и матери сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 166 (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) действующего Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что против работников социальной службы начато уголовное производство по ч. 3 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В полиции рассказали, что санкция статьи предусматривает наказание – тюремное заключение на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с возможным штрафом от двух до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Исполнительный комитет территориальной общины принял решение об изъятии детей и размещении их в специализированном детском учреждении. В настоящее время продолжается досудебное расследование, а правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Фото: Полиция Львовской области

