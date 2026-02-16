У Києві 4-річний хлопчик потрапив до лікарні із гострою інтоксикацією наркотиками.

Про це повідомила поліція Києва.

Отруєння дитини наркотиками

Інцидент стався у Голосіївському районі Києва.

Зараз дивляться

За даними правоохоронців, які прибули на виклик до квартири, мама хлопчика, 22-річна киянка, є наркозалежною і її неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків. Жінка систематично ігнорувала зауваження органів опіки та піклування.

Вранці мати залишила сина без нагляду в одній із кімнат квартири, тоді як сама разом зі знайомим вживала наркотики в іншій кімнаті.

Залишившись наодинці, хлопчик знайшов на підлозі пігулку із вмістом наркотичної речовини та проковтнув її. Згодом стан дитини різко погіршився: з’явилися ознаки оглушення та мимовільні рухи. Хлопчика термінового госпіталізували.

За дитиною наглядають органи опіки. Наразі життю хлопчика нічого не загрожує.

Слідчі повідомили 22-річній жінці про підозру за ст. 166 КК України (злісне невиконання батьками встановлених законом обов’язків з догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки). Матері загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 19 січня в Олександрівському районі Запоріжжя мати з донькою вистрибнули з вікна квартири на дев’ятому поверсі. Повідомлялося, що жінка викинула з вікна свою восьмирічну доньку та стрибнула слідом.

Джерело : Нацполиция

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.