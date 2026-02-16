У Києві 4-річний хлопчик отруївся наркотиками: його матір судитимуть
- Хлопчик проковтнув пігулку з наркотичною речовиною, залишившись без нагляду.
- Стан дитини різко погіршився: з’явилися ознаки оглушення та мимовільні рухи.
- Дитину терміново госпіталізували до лікарні.
У Києві 4-річний хлопчик потрапив до лікарні із гострою інтоксикацією наркотиками.
Про це повідомила поліція Києва.
Отруєння дитини наркотиками
Інцидент стався у Голосіївському районі Києва.
За даними правоохоронців, які прибули на виклик до квартири, мама хлопчика, 22-річна киянка, є наркозалежною і її неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків. Жінка систематично ігнорувала зауваження органів опіки та піклування.
Вранці мати залишила сина без нагляду в одній із кімнат квартири, тоді як сама разом зі знайомим вживала наркотики в іншій кімнаті.
Залишившись наодинці, хлопчик знайшов на підлозі пігулку із вмістом наркотичної речовини та проковтнув її. Згодом стан дитини різко погіршився: з’явилися ознаки оглушення та мимовільні рухи. Хлопчика термінового госпіталізували.
За дитиною наглядають органи опіки. Наразі життю хлопчика нічого не загрожує.
Слідчі повідомили 22-річній жінці про підозру за ст. 166 КК України (злісне невиконання батьками встановлених законом обов’язків з догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки). Матері загрожує до п’яти років позбавлення волі.
