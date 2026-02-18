Руководители двух оборонных государственных предприятий задержаны по подозрению в мошенничестве с фиктивным трудоустройством.

Об этом сообщается в Офисе генерального прокурора.

Правоохранители разоблачили схему с бронированием

По данным следствия, чиновники организовали схему, согласно которой гражданин должен был формально трудоустроиться для получения брони от мобилизации. За это они потребовали 12 тысяч долларов.

Сейчас смотрят

Трудоустройство было “на бумаге”, фактическую работу выполнять не нужно было.

– Мужчина сообщил правоохранителям о таком предложении, и дальнейшие встречи проходили уже под их контролем, – отметили в сообщении.

12 февраля 2026 года должностных лиц задержали во время получения средств.

Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК и избрали круглосуточный домашний арест.

Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы, лишение права занимать определенные должности и конфискацию имущества.

Напомним, 5 февраля правительство приняло важное решение о бронировании сотрудников, работающих на предприятиях по производству энергетического оборудования.

Подробнее о бронировании работников для производителей трансформаторов – читайте в материале.

Источник : Офис генпрокурора

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.